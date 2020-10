Wij kunnen u in ieder geval één ding beloven: op de stijlloze routekaart blijft het stamcafé altijd gevrijwaard van NPO-cabaretliedjes. En uiteraard klokt u de alcohol alhier gewoon naar believen naar binnen. Want gedeeltelijk of niet, de lock is na morgenavond 2200 uur down. Metinclusief verplichte mondkapjes als u zich verplaatst in een publieke binnenruimte. En metinclusief een blokjesverjaardagverbod. Ja. Een blokjesverjaardagverbod. Meer 2020 dan een blokjesverjaardagverbod gaat 2020 niet worden. Een blokjesverjaardagverbod. Zucht. Alvast hartelijk bedankt voor de particuliere steunmaatregelen. En trouwens. Heeft iemand Ferd Grapperhaus nog ergens gezien?

Ding dong