Totaal aantal (bewezen en verdachte) COVID-19 IC-patiënten vandaag: 285 www.stichting-nice.nl/

Nederland slechter bezig dan Frankrijk, Spanje, VK, VS, enz. ourworldindata.org/coronavirus-data-e..... latest&country=MEX~IND~USA~ITA~BRA~GBR~FRA~ESP~NLD®ion=World&casesMetric=true&interval=smoothed&perCapita=true&smoothing=7&pickerMetric=total_deaths&pickerSort=desc U mag NL zelf even links aanvinken en erbij zetten.

Dan schrijf je daar een tekst over, en gaan er mensen huilen dat ik niet kan rekenen en de generatietijd niet mag gebruiken. Terwijl ik alle bronnen en berekeningen deel. Nou dan pakken we de methode van het RIVM er toch even bij?!

Here, Tc is the mean generation interval, defined as the mean duration between time of infection of a secondary infectee and the time of infection of its primary infector (sometimes this is called the serial interval or generation time). www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC...

Voor de berekening van het reproductiegetal is het ook nodig te weten wat de tijdsduur is tussen de eerste ziektedag van een COVID-19 patiënt en de eerste ziektedag van zijn of haar besmetter. Deze tijdsduur is gemiddeld 4 dagen, berekend op basis van COVID-19 meldingen aan de GGD. data.rivm.nl/geonetwork/srv/dut/catal...

Zie hier NIETS over een incubatietijd, nogal logisch, want TIJDENS het tweede deel van de incubatietijd is deze ziekte al besmettelijk. Incubatietijd is vanaf besmetting tot eerste klachten. Zie hier ook NIETS over het tijdvak waar iemand besmettelijk is. Ook nogal logisch, het gaat om het gemiddelde tijd tot doorgifte, na die eerste klachten gaat iemand in quarantaine. Daarom is de Nederlandse generatietijd korter dan wereldwijd. 4 dagen tegen de 5 dagen die ik eerder noemde.

Coronadashboard publiceert nog steeds een reproductiegetal rond de 1,05 en 1,10 voor de tweede helft van september, op basis van gegevens die tot en met 6 oktober bekend waren. Dat is zelfs volgens mijn oppositie onzin, die schat het al op 1,2. Toen ik dat vrijdag las ontplofte ik, en probeerde een zo duidelijk mogelijke tekst te schrijven. coronadashboard.rijksoverheid.nl/land...

Er liggen vandaag 285 mensen op de IC, 12 september maar 57. Een factor 5 op 30 dagen. Neem je 4 dagen generatietijd, wat bleek uit contactonderzoek, kom je op een procentuele toename van 5,5% groei dag op dag. www.wolframalpha.com/input/?i=%28285%...

Die groei kan maar op 1 manier gemaakt worden: Een patiënt infecteert meer dan 1 nieuwe patiënt. Bij een generatietijd kan je dat gewoon afschatten. Dit is een exponentiële functie. Die zijn niet moeilijk. Dan kom je op 1,24 voor de afgelopen 30 dagen IC gebruik. www.wolframalpha.com/input/?i=%28285%...

Minder dan ik zaterdag schreef, het effect van een kortere generatietijd is groot! Zou je uitgaan van een generatietijd van 5 dagen, zit je op de 1,31 over de laatste 30 dagen. www.wolframalpha.com/input/?i=%28285%...

Mijn belangrijkste conclusie, we zitten HEEL ver weg bij de 0,9 die nodig is, en heel ver weg bij de reproductiegetallen die RIVM deelt, en zijn daarom echt te langzaam en te weinig aan het reageren, blijft overeind.

Groepsimmuniteit zijn we nog heel ver van weg. 4% had tijdens de zomervakantie antistoffen. www.rivm.nl/pienter-corona-studie/res... 96% van de ellende ligt dus voor ons. De eerste golf was een amuse, geen hoofdgerecht.

Het is niet voor niets dat intensivist Diederik Gommers in het NRC van vandaag pleit voor een volledige lockdown. Geen halve of intelligente, maar een totale.

Dus geniet van deze avond, het is waarschijnlijk de laatste in de huidige vorm.