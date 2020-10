Positieve testen zijn in een maand gestegen van 823 naar 6504. Deel die op elkaar en je krijgt een factor 7,90. Corona kent een generatietijd van gemiddeld vijf dagen, dus in een maand zitten zes generaties. Neem de zesdemachtswortel, en je komt op een reproductiegetal van 1,41. Een patiënt met Covid-19 besmet gemiddeld 1,41 mensen. (1,41 x 1,41 x 1,41 x 1,41 x 1,41 x 1,41 = 7,86).

Het driedaags gemiddelde ziekenhuisopnames is in een maand gestegen van 10,7 naar 55,3. Een factor 5,17 , dat geeft een reproductiegetal van 1,31. Het driedaags gemiddelde intensive care opnames is in een maand gestegen van 2,7 naar 23. Een factor 8,52, dat geeft een reproductiegetal van 1,43. De drie hardste indicatoren wijzen op een reproductiegetal van gemiddeld 1,38.

Toch schat het coronadashboard het reproductiegetal nog op 1,17 in de eerste helft van september, en schat het de laatste drie weken op iets boven de 1. Deze inschatting is al maanden onverenigbaar met bijna alle gegevens op rest van het dashboard.

De uitzondering is het aantal besmettelijke mensen. Dit is gestegen van 68 duizend mensen op 5 september naar 146 duizend op 25 september. Dat geeft een factor 2,15 in 20 dagen, neem hier de vierdemachtswortel en je komt op een reproductiecijfer van 1,21. Dit geeft gelijk een inkijkje wat het RIVM aan het doen is:

Netjes alle data bekijken samen met leeftijden, postcodes en dergelijke, een model vullen om in te schatten hoe het met de hele populatie gaat, en dan die afgeleide gegevens gebruiken om een reproductiecijfer vast te stellen. Die daarna als basis gaat dienen in politiek beleid en academische discussies zoals “Dealing with Covid-19: the hammer and the dance”.

Dit is de titel van een briljant artikel uit een reeks die een handleiding geeft wat het kabinet wel had moeten doen. Maar goed, liever voeden we een hoop nepnieuws door nogmaals onderzoek te doen naar het nut van mondkapjes, terwijl het RIVM in 2008 het nuttig effect van een theedoe k aantoonde. Nog meer onderzoek bevelen is louter de royale route om geen beslissingen te nemen.

Laten we eens in de grafieken kijken wanneer deze tweede golf begonnen is. Het is natuurlijk logisch dat eerst het aantal positieve testen in beweging komt, daarna de ziekenhuisopnames, gevolgd door intensive care opnames. Hersenschade, longschade en hartschade van “milde gevallen” laat ik uit armoede door een gebrek aan exacte gegevens even buiten beschouwing.

De knik in daily new cases, nieuwe positieve testen, zit bij 1 september. De knik van ziekenhuisopnames zit iets later, rond 9 september. Voor de IC zit het nog een week later. U mag even rustig filosoferen welke versoepelingen tussen augustus en september genomen zijn. Laat uw gedachten onder deze proza de vrije loop. Ik zal ze later lezen.

De conclusie dat het openen van scholen geen effect heeft gehad, deel ik niet. Vooral niet omdat daar geen onderzoek naar gedaan kon worden, omdat we kinderen niet meer testen. Het kabinet en OMT verwijst op dit punt naar buitenlands onderzoek uit landen die vanuit dezelfde capaciteitsproblemen hun kinderen ook nauwelijks getest hadden.

Dat jongeren minder risico lopen en minder klachten hebben, komt vooral omdat ze niet de extreme auto-immuun reactie ontwikkelen, waarbij het menselijk afweersysteem overactief eigen weefsel aanvalt, sommige medische behandelingen werken averecht s . De eerdere stadia, geïnfecteerd raken, het virus kopiëren en het virus verspreiden, zijn jongeren prima toe in staat.

Ik pleit niet voor een nieuwe lockdown, de vorige heeft alleen al de staat zo'n 90 miljard gekost, dat kunnen we niet betalen. Het stoppen van onderwijs is ook geen optie, dan schrijven we letterlijk onze toekomst af. Op dezelfde manier verder gaan is ook compleet onhoudbaar. We zullen de komende anderhalf jaar op een veel effectievere en efficiëntere manier verder moeten.

Het percentage positieve testen steeg van een half procent naar 9%. Dat is meer dan enkele procenten, dus er wordt te weinig getest. Echt zicht op de situatie heeft niemand meer. Bron- en contactonderzoek is voor de GGD niet meer bij te houden, ik hoop dat iedere zieke nog gezond genoeg is om zelf de telefoon en agenda te pakken, en even rond te bellen.

Het aantal covid-19 patiënten op de IC is nu 252. Boven de 500 komt de reguliere zorg in het gedrang, het Maasstad Ziekenhuis annuleert al maximaal 20 procent van haar afspraken. Als de rest van oktober dezelfde verspreiding kent als september, dan loopt de zorg in november al vast. De premier zat gisteren volledig in de ontkenningsfase dat hij al te laat is.

Eerder zouden mondkapjes niet nodig zijn in de ouderenzorg, later bleek dit een flagrante leugen om persoonlijke beschermingsmiddelen elders beter beschikbaar te houden. Nu is er een nieuw advies dat het in de thuiszorg niet nodig zou zijn. Thuiszorg is gezien de patiëntminuten en het karige loon al half vrijwilligerswerk, nu mogen deze helden zichzelf en hun klanten in gevaar brengen.

Wordt corona hier als goedkope oplossing tegen vergrijzing, wachtlijsten en woningnood ingezet?