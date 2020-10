Vorige week gingen ze nog allemaal tegen het eigen mondkapadvies in. Maar toen kwam Tom Staal met een smoelbeschermer op de Kamer binnen, en drie dagen later was de hele ministerraad afgeplakt. Waarvoor nog excuses van Tom. Weer een paar dagen verder neemt Erik Ziengs (vvd) het zekere voor het onzekere. Want het is dinsdag, bij de patatbalie krioelt het van de plopkappen en die kun je wel op anderhalve meter houden, de kuchsporen van de vorige spreker zitten er nog op natuurlijk. Dus vandaag signaleren wij voor het eerste: een spatmasker. Ding is doorzichtig, dus ff goed kijken, maar hij ligt daar toch echt op het tafeltje voor zijn neus. Doen de bodes in de Kamer ook aan ramen lappen? Hier, handige poetsdoekjes!

Hij kijkt er ook zo lekker ongemakkelijk bij

Vorige week: nog helemaal niemand