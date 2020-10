Last night in vertrekhal 2.

Paar fotootjes hier bij AT5. Volgens een woordvoerder weigerde de dader herhaalde oproepen het mes neer te leggen, kwam hij "steeds dichterbij en maakte een agressieve indruk. De marechaussees voelden zich genoodzaakt om de man neer te schieten. Hij is daarna overmeesterd." Later die avond werd een tweede verdachte aangehouden die eerder samen met de dader was gesignaleerd. Zijn rol is, net als beider motief, vooralsnog onduidelijk.

Wel was de man uit Tanzania bij de Marechaussee reeds bekend als AMOKMAKER. "Hij heeft al eerder voor overlast gezorgd, er is verder geen enkele aanwijzing voor een terroristisch motief of iets dergelijks," aldus woordvoerder Robert van Kapel. Het is onduidelijk of hij in Nederland woont en waarvoor hij eerder in de kraag gegrepen is.

Het was om onbekende redenen erg rustig in de vertrekhal, maar de enkele passagiers "renden weg en brachten zichzelf in veiligheid. Gelukkig is er verder niemand gewond geraakt," aldus de woordvoerder. Nu denkt u natuurlijk nou was dat alles? Maar nee. Gistermiddag is er bij Schiphol dus óók nog doodleuk een auto in een greppel gereden. Totale anarchie dit land, schokkende foto vanuit andere hoek na de breek.