Maar eerst over het onderstaande vliegtuig dat sinds kort voor Trumps aankondiging rondvliegt. Dat is een Boeing E-6 Mercury (wiki), en daarmee kunnen dus vanuit de lucht alle ballistische raketten gecoördineerd en gelanceerd worden mocht, mocht het Amerikaanse vasteland al kapot zijn en "should ground-based control become inoperable". De markten reageren naar verwachting ook heftig op zoveel onzekerheid rondom het huidige presidentschap, zeker zo dicht op de verkiezingen.

In de brief van Trumps arts (na de breek) staat dat "The White House medical team and I will maintain a vigilant watch. (...) Rest assured I expect the president to continue carrying out his duties without disruption while recovering." En nu moet blijken of Trumps gezondheid, die naar eigen zeggen en dat van zijn artsen uitstekend is, het virus aan kan. Hij is wel wat aan de zware kant namelijk. Check onder Mouthaan de uitleg van wat er gebeurt als Trump er toch de kracht niet meer voor heeft.

Cocked & loaded

Eindelijk iets positiefs te melden

Wat er gebeurt als Trump er de kracht niet meer voor heeft

Maar Hoe Is Het Met Joe

Brief van Trumps arts

Goud is het nieuwe goud

lol

mmmhhh

All class bij de blue checks