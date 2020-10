Over die inlevercampagne is eindeloos vergaderd, er is een taskforce ingesteld, er zijn externe experts bij betrokken, er is een diversiteitscommissie overheen gegaan, er zijn print/radio/social campagnes ontwikkeld, er zijn influencers gecontracteerd, het budget is driemaal bijgesteld, enzovoort undsoweiter, en ziehier het prachtige resultaat. Je zou er toch bijna je eigen bestek gaan inleveren.