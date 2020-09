Los van wat ik vind van de maatregelen (who cares anyway), wat ik erger vind, dat is het totale gebrek aan visie bij de verantwoordelijken Rutte en vooral Hugo de Jonge. Ze hebben afgelopen maanden niets nuttigs gedaan: IC-capaciteit is niet groter geworden, testcapaciteit is onvoldoende, contact tracing capaciteit is onvoldoende, nog steeds onduidelijkheid over mondkapjes bij verplegend personeel verzorgingshuizen (STEL DAT EENS VERPLICHT!), geen noodwet die de "illegale noodverordeningen" rechtvaardigen, geen app die functioneert, niet geïnvesteerd in ventilatie en totale onduidelijkheid over het belang van mondkapjes (van 'nee, tenzij' naar 'ja, maar', maar overheid zegt via RIVM: werkt toch niet echt).

Rutte en De Jonge regeren ondertussen indirect per decreet. Het juridisch vuile werk wordt echter gedaan door 25 hoofden van veiligheidsregio's die er eigen sausjes overheen kunnen gieten, maar niet democratisch verkozen zijn, wiens vergaderingen niet openbaar zijn, tegen welke beslissingen je niet in bezwaar kunt gaan, die je niet kunt wegstemmen mochten ze falen. De Tweede Kamer, de Raad van State, de Eerste Kamer, ze zijn allemaal buitenspel gezet. Al meer dan een half jaar lang. Het is echt een ongekende gotspe staatsrechtelijk gezien.