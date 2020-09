Landgenoten. Het leven is een feestje, maar je moet wel zelf met maximaal drie personen buiten je eigen huishouden de slingers ophangen. En binnenkort staan we weer te klappen voor onze helden in de zorg, voor onze helden in de supermarkt, voor onze helden bij de politie, voor onze helden in het openbaar vervoer, voor onze helden van de maaltijdbezorging, voor onze helden de boeren, voor onze helden de burgers, voor onze helden de buitenlui, voor onze helden de sekswerkers, voor onze helden in de horeca, voor onze helden de elektriciens, voor onze helden de fietsenmakers, voor onze helden de mondkapjesfabrikanten, voor onze helden in de digitale marketing, voor onze helden in het onderwijs, voor onze helden bij de brandweer en niet te vergeten voor onze helden in de productie van genoeg pleepapier om nog tien jaar lang te kunnen poepen.

Maar laten we, voor het allemaal weer zover is, ook één keertje klappen voor onze helden onszelf. Een pilsje klappen, welteverstaan. Of een wijntje. Of een bacootje, of een andere alcoholische versnapering of desnoods een nulpuntnulletje voor de vegetariërs. Want sinds gisteren is ons coronavocabulaire verrijkt met het afschuwelijke ambtenarenbedenksel 'alcoholische contactmomenten' en wat is er nou beter dan die gelegenheid te baat te nemen voor iets moois. Laten we dat vanavond met zijn allen doen. Tijdens het Nationale #Alcoholmoment om 20:00 uur precies. Samen. Want alleen samen kunnen we de komende kuttijd verslaan. Proost (alvast).