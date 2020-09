De zetelpeiling van deze week is ongewijzigd ten opzichte van vorige week, maar Maurice heeft tussen het ventileren door nog wel de tijd gevonden om de geloofwaardigheid van Onze Ministers de alle fractieleiders in grafiekjes te gieten. Hoe Grapperhaus sinds zijn huwelijk door de rangen omlaag dondert is tamelijk opvallend. Ook hoe stijf bovenaan Wopke Hoekstra staat, die met Omtzigt als running mate een stuk verder zou kunnen komen dan "coronaminister" Hugo de Schoenen, die er zelf met de week ongezonder uit begint te zien.

Vandaag komt zo'n beetje het hele kabinet samen in het Catshuis, waar ook Jaap en zijn Mensen, Diederik Gommers, Kim Putters van het SCP en andere hotemetoten uit de hogere rangen van bestuur & zorg & economie & samenleving bedachtzaam in hun koffiekopjes gaan roeren om zich te buigen over de vraag hoe ze het groeiende wantrouwen in hun falende beleid kunnen keren. En ohja, het oplopende aantal besmettingen kunnen remmen. Ze willen streng lijken (wat nu niet lukt), ze hebben daar regels voor nodig (die nu niet logisch zijn) maar ze vrezen ook het geduld van de bevolking (die aan het opraken is) en de economische gevolgen (die desastreus kunnen zijn). Geen lekker puzzeltje.

Koffiedik: We vrezen/verwachten strengere lockdownregels (geen publiek meer in stadions, minder mensen in binnenruimtes, misschien toch meer verplichte mondkapjeszones op publieke plekken, een verbod op all you can eat buffetrestaurants), en omdat er zo veel economische mensen bij zijn komen die maatregelen in combinatie met nieuwe steunpakketten. Maar we weten het niet, het overleg heet "informeel" te zijn en vooralsnog heeft niemand gelekte informatie gekregen. Om 16:00 uur wordt de bedbezetting in de IC's geüpdate, daarna verwachten we Mark en zijn mensen. Tot die tijd mag is uw gis zo goed als de onze, wat gaat deze zondag brengen?

Minstens zo interessant is de lijst met fractievoorzitters. Wilders en Baudet scoren daarin traditioneel laag, omdat kiezers van de een nog best op de partij van de ander zouden kunnen stemmen, maar de meeste andere kiezers hen allebei nooit zouden overwegen. Asscher scoort daarentegen zo hoog omdat alle middenpartijmensen hem zo'n leuke vent vinden: hij scoort goed bij iedereen behalve PVV- en FvD-kiezers. Maar desondanks klimt Wilders richting middenmoot, en zakt Baudet af naar de bingozaaltjes en theehuizen van 50PLUS en DENK. Lees: Wilders heeft betere papieren dan Baudet in de aanloop naar maart 2020.

Maurice: "Het laat ook wel zien dat PVV+FVD niet echt meer zetels zullen kunnen scoren dan rond de 30. (En dat is dan vooral nog afhankelijk van de mate waarin die kiezers zullen gaan opkomen."