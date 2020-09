Ja hier blijven we dus wel even voor op. CEO of the Free World die betere dingen te doen heeft maar zich NAAR HET FRONT LIET ROEPEN versus de man die al 50 jaar beroepspoliticus is en zegt nu eindelijk de politiek van binnenuit te gaan veranderen. Een comedy gold eenmansleger versus een systeemseniel die nog altijd wel een heel mooie glimlach heeft voor z'n leeftijd. Hier een paar experts aan het woord, maar reaguurders zijn de enige experts die wij erkennen. Dus we zien jullie voorspellingen tegemoet.

Joe op z'n best

"The Denial of Biden's Cognitive Decline"