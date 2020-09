Het zorgpersoneel kan voorlopig fluiten naar betere beloning, terwijl de ziekenhuizen zich schrap zetten voor de Tweede Golf. Die golf gaat ook gezonde bedrijven raken, en daarom debatteert de Kamer vandaag over alweer het Derde Steunpakket, in jargon het Vierde incidentele suppletoire begroting inzake steun- en herstelpakket. Op Prinsjesdag werd al iets aangekondigd, maar dat bleek een lege koffer waar de inlegvelletjes nog in gestopt moeten worden en de oppositie wil graag weten hoe al die NOW- en BIK-beschikkingen worden gewikt, gewogen en betaald. Krijgt KLM meer geld, hoe helpen we de horeca- en evenementensector de winter door en hoeveel boerendisco-influencers krijgen een paar lepeltjes zoethouder uit de suikertaxpot om te voorkomen dat ze zich bij de demonische dansschool van Willem Engel aansluiten? Hoe de poet ook verdeeld wordt (en of het dweilt met de kraan open of niet), we hopen dat ie een keer binnen de landsgrenzen blijft want het is ONS Belastinggeld waar we ONZE economie meer overeind moeten houden. Live aftrap om 10u15 ongeveer, sprekerslijst hier en debatstream na de lees verder.