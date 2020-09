Van links...

Allemaal even opstaan en een minuutje applaudisseren voor de dappere vrijheidsfundamentalisten van L’Abeille de la Ternoise, L’Aisne Nouvelle, Alliance de la presse d’information générale, L’Alsace, L’Angérien Libre, L’Avenir de l’Artois, BFMTV, Le Bien public, Le Bonhomme Picard, Canal+, Le Canard Enchaîné, Centre Presse, Centre Presse Aveyron, Challenges, La Charente Libre, Charlie Hebdo, Le Chatillonnais, Cnews, La Croix, Le Courrier, Le Courrier de Fourmies, Le Courrier français, Le Courrier de Gironde, Le Courrier de Guadeloupe, Le Courrier de l’Ouest, Le Courrier Picard, Le Dauphiné libéré, Le Démocrate Indépendant, La Dépêche du Midi, Les Dernières Nouvelles d’Alsace, L’Echo de l’Ouest, L’Echo du Berry, Echo Île-de-France, L’Echo de la Lys, L’Echo du Telle, Les Echos, Les Echos du Touquet, L’Equipe, L’Essor Savoyard, L’Est-Eclair, L’Est républicain, Europe1, L’Express, Le Figaro, Le Figaro Magazine, France Télévisions, La Gazette du Comminges, Haute-Provence Info, L’Hebdo de l’Ardèche, L’Hebdo de Charente-Maritime, L’Humanité, L’Humanité Dimanche, L’Indépendant, L’indicateur des Flandres, L’informateur Corse nouvelle, Le Journal du Dimanche, Le Journal des Flandres, Le Journal de Ham, Le Journal d’Ici, Le Journal du Médoc, Le journal de Millau, Le Journal de Montreuil, Le Journal de Saône-et-Loire, LCI, Libération, Libération Champagne, M6, Le Maine Libre, Marianne, Le Messager, Midi Libre, Midi Olympique, Monaco Matin, Le Monde, Nice Matin, Nord Eclair, Nord Littoral, La Nouvelle Abeille, La Nouvelle République du Centre Ouest, La Nouvelle République des Pyrénées, L’Obs, L’Observateur de l’Arrageois, L’Observateur de l’Avesnois, L’Observateur de Beauvais, L’Observateur du Cambrésis, L’Observateur du Douaisis L’Observateur du Valenciennois, L’Opinion, Ouest France, Paris Match, Paris Normandie, Le Parisien / Aujourd’hui en France, Le Parisien Week-end, Le Pays Gessien, Le Petit Bleu d’Agen, Peuple Libre, Le Phare Dunkerquois, Le Point, La Presse de Gray, Presse Océan, La Presse de Vesoul, Le Progrès, Radio France, La Renaissance, Le Républicain Lorrain, Le Réveil de Berck, La Renaissance du Loir-et-Cher, La Renaissance Lochoise, Le Réveil du Vivarais, RMC, RTL, La Sambre, La Savoie, La Semaine de l’Allier, La Semaine des Ardennes, La Semaine dans le Boulonnais, La Semaine des Pyrénées, Le Semeur hebdo, Sud Ouest, Le Télégramme, TF1, La Thiérache, La Tribune Républicaine, L’Union, Var Matin, La Vie Corrézienne, Le Villefranchois, La Voix de l’Ain, La Voix de la Haute-Marne, La Voix du Nord en Vosges Matin.

Wat stond iedereen al die jaren toch pal voor Charlie Hebdo! Wat was het mooi dat ze állemaal dikke schijt hadden aan regressieve, totalitaire, expansieve en vrijheidsbeperkende ideologieën en dat ze na de aanslagen gewoon ALLEMAAL de cartoons op de voorpagina hebben geknald! Wat was het mooi dat iedereen met een Charlie-shirtje liep! Wat was het goed dat ze er collectief schande van spraken toen Instagram de accounts van Charlie-medewerkers blokkeerde om ze, nadat er ophef kwam omdat het toevallig ging om Charlie-medewerkers, weer te deblokkeren! Wat is het prachtig dat Frankrijk niet meer 'Islamitische Staat' gebruikt omdat het met islam niks te maken heeft en iedereen daar boos over was! Wat stond iedereen, collectief, pal achter Mila! Wat is het mooi dat er een wet tegen de haat is! En wat staan en stonden alle andere media al die tijd zij aan zij met Charlie en met de andere Franse media! Kom op mensen, vandaag, voor één dag, is iedereen (behalve Peter R. de Vries dan) gewoon weer eventjes Charlie. Dan mag iedereen zichzelf heel hard op de schouder kloppen dat ze ook tegen geweld zijn. En dan kunnen we morgen gewoon weer verder met op de tenen lopen, niet polariseren, niet stigmatiseren, de andere kant opkijken, niet naar de islam wijzen, daarbij roepen dat het niks met de islam te maken heeft, ISLAMOFOBIE roepen, snel doorlopen en het Je Suis Charlie-shirtje netjes opvouwen en voorzichtig opbergen in de kast, want die cartoons, ja die waren ook wel heftig.

... tot rechts