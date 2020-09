lullen over de week die was, nu de kroeg nog open is

"Tijdens de lockdown raakten meer mensen gewond tijdens het klussen, maar tijdens de lockdown gingen ook meer mensen klussen, en dat is zeg maar een beetje de stand van de journalistiek in dit land." Gelukkig hebben we Brante & Immink om ons te verlichten met de sarcastische variant van wat de afgelopen week ons bracht. Vanaf een boot buiten territoriale wateren berichten zij inmiddels wekelijks over de belangrijkste bijzaken in het nieuws en wat ons betreft is de zalvende onverschilligheid van Brante en de enthousiaste desinteresse van Immink een pleister op onze eeltige maar desondanks zwaar getormenteerde roze ziel. Voor de liefhebbers van Stefano Keizers is dit een ideaal nieuwsprogramma, en voor de haters van Stefano Keizers waarschijnlijk ook. En zo houden we iedereen op de hoogte, tevreden en uit de buurt van de ernst die dit jaar toch al zo sterk tekent. Mogen wij u proost, de rust en een fijne avond wensen? Bij dezen.

We hebben ook nog Douglas Murray bij Rogan en in de Balie:

Voor de iets dieper verdiepte liefhebbers hebben we ook nog een SAVAGE Douglas Murray, die zonder enige terughoudendheid vrijdagavond hele korte metten maakte met een Zwitsers-marxistisch activistenkipje die het lot van het hele continent in "the institutions" wil leggen, en in haar statement bij de immer beschaafde conservatief-liberale Brit even op de verkeerde knopjes drukte. Hogeschool-mantelvegen, werd dat en het is genieten. Haar preek begint op 16"50, het grote afbranden begint onmiddellijk daarna: