Whitey helpers zoals Meershoek van het Parool zijn het ergste en in en in triest. De gemidddelde Surinamer is net zo prijs- en merkbewust als iedere blanke en zijn niet bezig met deze grachtengordel nonsens. Loop maar eens door de Bijlmer of op de Albert Cuyp en ze lachen deze idioten uit. het is een heel klein groepje zwarte activisten met een hele grote mond en de zelfkastijding witte (burp, blanke) eeuwige zonde huppelkutjes en gecastreerde metrolulletjes lopen er als hersenloze loopse hondjes achteraan.

Is dus interessant. Aan de ene kant worden ass-kissing Sterre, Mirre, Maan, Sem, Mars etc. eigenlijk geminacht want die hardcore BLM/KOZP jokers kijken gewoon neer op die blanke middenklasse ass-kissers en gebruiken hun als useful idiots aan de andere kant heb je de overgrote meerderheid aan zwarten die gewoon Nederlands zijn en neerkijken op deze kruiperige blanke sujetten.

Uit het artikel: "De Black Dutch Entrepreneurs brengen het principe sinds de oprichting in 2016 in praktijk. “We doen zaken met elkaar,” vertelt Ceder. “Het is een bescheiden netwerk, maar het is een begin."

Lees: Dus al 4 jaar aan het aankloten en eigenlijk niemand is geinteresseerd zelfs niet in hun "groep." Geeft te denken. Zou me overigens niet verbazen als ze subsidie krijgen.