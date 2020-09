Aan de kant Gorbatsjov, Mandela, Walesa en al die andere olijftak knagende krabbelaars! De bij de NPO op het schild gehesen Amerikaanse labrador Donald Trump, op het schild wegens zijn onvermoeibare pogingen vrede te stichten op het Koreaanse toneel, het toneel van Kashmir met India en Pakistan, het toneel van het Midden-Oosten en heel veel andere tonelen, is (alweer) voorgedragen voor de Nobelprijs voor de Vrede. De Noorse politicus Christian Tybring-Gjedde heeft het Noors Nobelcomité een aanbevelingsbrief geschreven vanwege de rol van Trump in de historische toenadering tussen Israël en de Verenigde Arabische Emiraten.

"For his merit, I think he has done more trying to create peace between nations than most other Peace Prize nominees. (...) As it is expected other Middle Eastern countries will follow in the footsteps of the UAE, this agreement could be a game changer that will turn the Middle East into a region of cooperation and prosperity. (...) I’m not a big Trump supporter. The committee should look at the facts and judge him on the facts – not on the way he behaves sometimes. The people who have received the Peace Prize in recent years have done much less than Donald Trump. For example, Barack Obama did nothing", aldus Tybring-Gjedde.

Het gaat gewoon gebeuren mensen. De beste president sinds George Washington krijgt eindelijk de erkenning die hij verdient!