De helft verzuipt trouwens onderweg. Het is minstens 100 kilometer over een extreem wisselvallige oceaan, niets vergeleken bij de Middellandse Zee in de zomer op dat stukje tussen Turkije en Griekenland. Ook dat is een probleem want menselijk drama wat elke dag groter wordt, we kennen het nog wel van de andere menselijke drama's een paar jaar geleden.

Vrijwel alle bootvluchtelingen die hier aankomen willen verder Europa in trouwens. Naar Duitsland (want dat is paradijs hebben ze gehoord) en uiteraard Nederland (want daar bukken en buigen ze toch wel, hebben ze gehoord).

Maar uiteraard is het nu aan de '''humane''' EU om dit op te lossen. Dus dat gaat helemaal goedkomen.