Het allergezelligste Kamerlid voor wiens uitspraken Bert en Miranda uit Assen altijd heel erg hun best moeten doen om ze te snappen maar hij spreekt wel de waarheid enzo gaat DOORRRR! Theo Hiddema, de 76-jarige oude bok (Joe Biden is 77) op wiens foto de FvD-jügend zich keihard afropt, is en blijft de meest markante makker in die bende belegen bleekneuzen. Is Theo Hiddema dan een goed Kamerlid? Natuurlijk niet, maar het is toch heerlijk dat hij gewoon roept wat hij denkt, en dat allemaal zonder dat hij, zoals andere Tweede Kamerleden van zijn partij, de boel meteen aan brokken blaast. Nu weer dit classic Hiddema interview in De Telegraaf. Hieronder een paar uitspraken, en dan onderaan de conclusie.

Over collega's in de Tweede Kamer. "Allemaal carrièrepolitici. Kunnen niks anders dan vergaderen." En dan die ’brij aan moties’ die dagelijks worden ingediend. "Daar zit toch de grootste bullshit tussen? Ik kan daar niet serieus naar kijken."

Over de volkssport in de Kamer om allemaal wetten in te dienen: "Alsof ik niet allemaal kostelijke ideetjes heb."

Over een metholsigaret omdat hij kaakontsteking heeft. "Dit smeert zo zalig de keel."

Over zijn kat Bram: "Wil je slaag?" Z’n baasje komt op hem af met een opgerolde krant en geeft het dier een liefdevolle afranseling. "Gek hè? Het zijn zo van die huwelijkse gewoontes die we met z’n tweetjes hebben."

Over het imagoprobleem van Marokkanen: "Weet je wat ze zouden moeten doen? Dan zouden de goedwillende mensen uit die groep met bussen naar PI De Schie moeten rijden om over de muren te schreeuwen: 'Hou op met die criminaliteit, want je schaadt ons imago'."

Over zijn leeftijd: "Ben ik niet scherp dan? Oog ik niet gezond? Nou dan."

Conclusie. Hiddema, het is gewoon een mooie lul. Op naar het kabinet-Hiddema I, een kabinet voor mooie lullen!