Vermoeiend, al die lui die 'de week' menen te moeten duiden, middels satire of whatever. Jeroen Woei en die andere kneus, Lubach, radio1, Gremdaat op zondag, Dit was het nieuws, de lijst is eindeloos. 'Deze week in het nieuws..' en dan een grappige mening of iets anders kuts. Nee, Koot en Bie worden wat dat betreft nooit meer overtroffen, dus verzin iets nieuws, iets anders. De week duiden. Wat onwijs klote en afgezaagd.