*Met excuses aan de Joris-van-dienst voor het Stelcon formaat tegel*

Indien ik minister-president Rutte was zou het onderstaande mijn antwoord zijn naar deze beroepsgekwetsten:

Geachte aanwezigen,

Uw ouders (of u) zijn hier ooit naartoe gekomen omdat ze dachten dat ze het hier beter zouden hebben, en hun kinderen hier een betere toekomst tegemoet konden zien dan in het land van herkomst. Het heeft hen aan niets ontbroken, net zomin als het jullie aan iets ontbreekt. Jullie zijn ruimhartig voorzien van woonruimte, kansen op ontplooiing etc. en natuurlijk de subsidies die al jaren rijkelijk jullie kant uitstromen. Er zijn hier geen wetten die jullie uitsluiten op basis van jullie huidskleur. Sterker nog, we hebben hier in Artikel 1 van de Grondwet verankerd dat dit een strafbaar feit is indien dit wèl zou geschieden.

De inheemse bevolking hier is van oorsprong blank, dat heb je nu eenmaal als je in een Noord-Europees land komt wonen. We hebben hier bepaalde tradities en gebruiken die uniek en belangrijk zijn voor ons. Deze tradities hebben op geen enkele manier te maken met de slavernij. Het merendeel van de inheemse bevolking (minimaal zo'n 98%) had part noch deel aan deze verwerpelijke handel. Sterker nog, men was zèlf niet veel meer dan veredeld slaaf. Zoekt u anders maar eens op wat de woorden 'horige" of "lijfeigene" betekenen. Deze mensen hadden ook géén stemrecht, dus geen enkele beslissingsbevoegdheid over de onwelriekende slavenhandel waar slechts een aantal zeer welgestelde families zich aan verrijkten.

Delen die nu bij Nederland horen zoals Noord-Brabant en Limburg waren op dat moment nog geen deel van wat nu Nederland is. Hen treft helemààl geen blaam. Zij waren zelf wingewesten, koloniën zo u wil, waardoor er veelal bittere armoede was omdat alles naar de Republiek der 7 verenigde Nederlanden werd afgevoerd.

En waar het merendeel van de Nederlandse bevolking geen enkele blaam treft qua slavernijverleden ligt dat bij u wel even anders. U bent dírecte nazaat van de Ashanti, de Ghanese stam die zich op grote schaal bezig hield met, en zich schandalig verrijkte aan de slavenhandel. Die handel draaide al eeuwen voordat er ook maar een Europeaan voet aan wal had gezet in Ghana. Jullie schroomden niet grote aantallen mensen van naburige stammen te verkopen aan islamitische slavenhalers die bepaalde niet zachtzinnig met hun koopwaar omgingen. Vrouwen/ meisjes eindigden bijna standaard in één van de vele harems. De mannen werden op brute wijze gecastreerd. Niet alleen het scrotum ging eraf, maar het héle zaakje werd verwijderd. Dit resulteerde in een schrikbarend sterftecijfer zowel direct als gevolg van de bloedingen die optraden, als weken later door fatale infecties die optraden omdat e.e.a. niet bepaald aan chirurgische voorschriften voldeed. Het geeft dan ook geen pas om dit land dat zowel uw ouders als u ruimhartig verwelkomde zó te schofferen door te doen of dit alles hier ten lande dagelijkse praktijk was.

U maakt de fout de Amerikaanse geschiedenis, die wel degelijk doorspekt is met abject racisme, één op één over te poten naar Nederland. In Nederland zijn echter nóóit Jim Crow wetten geweest, was er géén wettelijk vastgelegde segregatie, waren er géén gescheiden zitplaatsen in de bus etc.. Dit alles heeft hier nooit plaats gevonden. De inheemse Nederlander is ook niet inherent racistisch. Zeker niet wanneer u dit enkel en alleen baseert op de kleur van diens huid. Door deze stelling in te nemen begaat u zelf wat u de inheemse bevolking verwijt, namelijk racisme. U mag protesteren waartegen u wil, maar oproepen tot geweld (als ik een Zwarte Piet zie schop ik hem in zijn gezicht) worden hier niet getolereerd. Indien u zich niet kunt vereenzelvigen met de tradities/ gebruiken zoals wij die hier plegen te vieren, dan staat het u vrij naar elders te verhuizen. We zijn een vrij land waar niemand tegen zijn wil wordt vast gehouden of verplicht wordt te blijven. Aan u de keus; òf u past uzelf aan aan de hier heersende mores, òf u krijgt te maken met de Wet indien u zich met geweld meent te moeten afzetten tegen dit land en haar inwoners. Hiermee hoop ik duidelijkheid geschapen te hebben omtrent deze zaak.

Met vriendelijke groet,

M. Rutte, minster-president van Nederland.