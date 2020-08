Jamaar volgens de voormalige HR-manager van een pindkaasfabriek is Grapperhaus' geloofwaardigheid 'niet aangetast' dus dat is dan zo.

Zelfs de Jessias zei vanochtend op radio1 dat 'we niet zo moeilijk moesten doen' en 'we allemaal wel eens fouten maken'. En dat, mijne dames en heren, is nou 'no choice politics' ten voeten uit. U wordt gebeten door de kat én de hond.