Het was weer eens raak in de periferie van de religieuze verhevenheid. Last night in Sweden kwam de Deense politicus Rasmus Paludan van de extreemrechtse anti-islampartij Stram Kurs (harde lijn) het land niet in, waarop Zweedse Wagenveldjes als ultieme daad van verzet een Koran in de fik hebben gezet (zie video na de klik) en het grappig vonden te gaan voetballen met zo'n rechthoekige verzameling quatsch. Erg volwassen! Wat de Strijd om Zweden 2020 nog een tandje explosiever maakt, is dat een paar honderd hyperagressieve gekwetstchronici (allemaal mannen, want de vrouwen moesten thuis poetsen van Allah) ervoor kozen helemaal over de kook te geraken van die provocaties, want er staat een boek in de fik sjonge jonge wat is het allemaal erg laten we stenen gooien naar de politie. Alsof sportjournalisten met schuim op de bek de straat op gaan als iemand een boek van hun profeet Mart Smeets in de fik zet. Enfin, de voormalige Zweedse stad Malmö is onder de gezellige klanken van de Zuid-Zweedse strijdkreet 'Allah Akbar' natuurlijk weer helemaal kapotgesloopt door de lokale Schilderswijkjeugd, omdat Jamal en alleman op z'n pik was getrapt. RIP Malmö, gelukkig hebben we de foto's en filmpjes nog!

De Koranverbranding