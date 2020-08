Archiefbeeld: een ijsbeer

Fuck hey. Reuters meldt dat een 39-jarige Nederlander op de eilandengroep Spitsbergen, Noorwegen (wiki) vandaag in de vroege ochtend in zijn tent gedood is door een ijsbeer. Deputy Governor van het eiland Soelvi Elvedahl meldt dat "The bear was shot at by people on site and walked towards the airport, which is nearby. (The bear) was shortly afterwards found dead in the airport’s parking lot." Het is het eerste dodelijke ijsbeer-incident in negen jaar. Volgens het Noorse TV2 gaat betreft het slachtoffer Johan Jacobus Kootte. Extreem wrang, op zijn openbare Facebookpagina leek hij de tijd van zijn leven te hebben. RIP makker.

Update: hier beelden van de jacht per helikopter, de afschoten ijsbeer en de onheilstenten.