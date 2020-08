Nou, we hebben er nog eens een nachtje op geslapen. En als dit nog een keer gebeurt gaan we er dus echt wat van zeggen! Nee maar, we waarschuwen Amerikanen nog één keer, want het is inmiddels toch wel mooi geweest met dit tarantula-schuim. De hele premisse van de BLM-beweging klopt niet, Jacob Blake was een draaideur-crimineel met een geschiedenis van wapenbezit en verzet tegen arrestatie tegen wie een actief arrestatiebevel uitstond, en tegen bevelen in zijn auto betrad waarin een mes lag.

En de 17-jarige Kyle Rittenhouse die twee """demonstranten""" doodde (een was een voor 12,5 jaar veroordeelde pedofiel, de ander had een geschiedenis van huiselijk geweld) die hem zwaar belaagde, en een derde man met een pistool in zijn arm schoot waarvan wij dachten dat hij de situatie goedaardig probeerde te ontwapenen, maar inmiddels zegt spijt te hebben dat hij niet gewoon z'n magazijn leeg schoot op hem, handelde gewoon uit zelfverdediging. Kyle's enige overtreding lijkt dat hij zijn wapen niet legaal bezat.

Maar goed, tijd om senatoren en republikeinse ouderen te belagen, want zo hebben we dat immers in 2018 al van Democratisch congresvrouw Maxime Waters geleerd (video): "Let's make sure we show up wherever we have to show up. And if you see anybody from that Cabinet in a restaurant, in a department store, at a gasoline station, you get out and you create a crowd. And you push back on them. And you tell them they're not welcome anymore, anywhere."

Trump 2020.

