Nieuwe programma's voor de NPO bedenken gaat hartstikke simpel. Je verzint een leuk en origineel format. Je schrapt alles wat er leuk en origineel aan is. Je voegt een of meer BN'ers toe. En die laat je dan op reis naar het buitenland gaan en/of een kwis presenteren. Klaar is Kees (Tol, vaak, al dan niet met Nick & Simon). Omdat dat kennelijk zelfs in Hilversum een beetje gaat vervelen, wilden ze bij de NPO heel graag nieuwe ideeën van gewone mensen. Dat riepen ze twee jaar geleden al, maar nu is dit plan eindelijk uitgewerkt. De formule is even eenvoudig als schaamteloos: u stuurt een idee in, de NPO jat alle rechten en gaat er goede sier mee maken. Stijlloze tip voor iedereen met het televisie-ei van Columbus: stuur uw idee vooral niet op naar Shula Rijxman, want alles wat met Hilversumse taxpoet in aanraking komt, bloedt dood.