Men reaguurt nu slechts op dit filmpje. Oma had maar dit en dat.

Echter! als je alleen al het filmpje van de NOS bekijkt, zie dat de politie behoorlijk veel geweld gebruikt heeft. Totaal niet meer in proportie tot wat de mensen doen. Het argument ze zijn al tig keer gewaarschuwd zijn weg te gaan, gaat er bij mij niet meer in. Dan doe je ze maar arresteren en een bus in slepen.

Temeer omdat er dus ook beelden zijn van dezelfde politie in dezelfde stad Den Haag, die helemaal geen kloten uitvoerde toen Marokkaans Tuig de Schilderswijk op stelten aan het zetten was.

Er ontstaat nu een beeld, al dan niet terecht, dat de politie selectief is, en alleen durft tegen oude blanke omaatjes. Politie heeft met deze beeldvorming alle respect en autoriteit verloren. Dat is véél gevaarlijker dan een oud omaatje of tien finnen. Niemand zal de politie nog serieus nemen. Het argument 'wacht maar tot je ze nodig hebt'. Is daarmee al gelijk ontkracht, men zal eerder over gaan tot eigenrichting omdat de politie en analoog daaraan, justitie niet meer wordt vertrouwd.

Het zal heel veel moeite gaan kosten omdat vertrouwen terug te gaan winnen.