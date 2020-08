De Nederlandse Leeuw die eigenlijk een soort Monegaskiaanse Limbobelg is, vocht zich naar een tweede plek in de Spaanse zon vandaag, en verdedigde namens Dit Land weer de eer van de vechtlust en de fair play. In de Schilderswijk, Kanaleneiland en Overvecht hebben de ontheemd-uitheemse jongeren nog niet door dat de leeuw die ze menen te bestrijden, vooral in zichzelf zit en wij, voor één, vinden het ondertussen wel welletjes met ons inlevingsvermogen in andermans vermeende verveling & verhitting. Want we zien op Chersonissos óók verveelde en verhitte vaderlandse jongeren, die zich weliswaar vol testosteron, oestrogeen en een jaar spaargeld hebben volgezogen voor twee weken vloeibare en overige onvaste vormen van vakantieliefdes, maar die zich gedwee schikken in het lot van de coronazomer:

Het sluiten van de kroegen (en wellicht de altoos wat minder zachte hand van de lokale ordehandhavers) brengt de beschaafde Hollandse Kijk Zo Kan Het Ook Opvoeding in Onze Jongeren naar boven. Dan maar een potje pesten op het balkon van het appartement, en hooguit de NieuwNieuws-verslagger ter plaatse een beetje ongewenst intimideren. Noem ons maar ouderwets, maar zo zien we dat dan toch het liefst...



P.S. In de laatste Chips. Nootjes. Bier. met Guido Weijers vroegen we ons af of de Stichting Club van Tien Miljoen nog bestaat. Antwoord: Ja. (Mailtje na de breek)



eN eN Cherso: "Er is geen klote te doen, dus je moet er zelf wat van maken." Plus: iemand neemt een NieuwNieuws-tatoeage. Geen Grap:

Tien miljoen. Wat klinkt dat... heerlijk luchtig?

PSA van de Stichting Club van Tien Miljoen

Nog een stukje wetenschap, tot besluit