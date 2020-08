@BartNijman RT @geenstijl: Straks live om 21:00 uur: Chips. Nootjes. Bier. En @guidoweijers! https://www.geenstijl.nl/...

@Pritt RT @geenstijl: LIVEBLOG - HorrorOnweer des Doods http://www.geenstijl.nl/5...

@TimonDias RT @Imamofpeace: Remember this face. This is the Arab who achieved the peace agreement with our Jewish brothers and sisters. The UAE is the…

@TimonDias RT @ianbremmer: Israel and UAE normalizing relations. Understatement to call this a big deal. A new geopolitics of the region. Palestin…