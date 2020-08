Vandaag, 12u42, bij de ChristenUnie: "Er is niemand van de coalitiepartijen naar voren gelopen om de keuze toe te lichten en het gesprek met de oppositie aan te gaan. Dat had wel gemoeten."

Om 13u30, D66: "Gisteren heeft het debat in de Tweede Kamer aan het einde bij de stemmingen een lelijke wending gekregen. Ook ons eigen handelen was bepaald niet sterk. Naar mensen toe is dit heel moeilijk uit te leggen en daarmee schadelijk voor ons als Tweede Kamer."

Om 16u15, het CDA: "De afloop van het Kamerdebat over Corona houdt de gemoederen vandaag nog volop bezig. Dat is logisch, want het einde van het debat over Corona was niet fraai en dat verdient uitleg. Zeker omdat wij hier zelf debet aan zijn en dat is natuurlijk niet goed."

En om 16u37, de vvd: "Natuurlijk is er een verklaring. Die is er altijd, want politiek is zelden zwart-wit. Het beeld dat nu is ontstaan is erg eenzijdig. Maar dat hebben we ook aan onszelf te wijten, omdat wij woensdagavond niet naar de microfoon zijn gelopen om die uitleg te geven."

Kwartet!