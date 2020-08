The New York Times is nu een fan van Harris en lijst een hele serie liefdevolle opinies op, met een tamelijk ziekelijke focus op haar huidskleur: "Kamala Harris is the Future", "Black women have been waiting for this moment for far too long", "Why Kamala Harris matters to me" en "The Growing Political Power of Black Women".

Maar ze vroeg zich eerder af: als Kamala Harris haar eigen campagne al niet kan organiseren, hoe dan wel een land?

www.nytimes.com/2019/11/29/us/politic...

En in een opinie-artikel in diezelfde krant werd terecht gewezen op het zeer problematische track-record van Harris als openbaar aanklager. Het is pijnlijk om te lezen, zeker voor Afro-Amerikanen. Wat betreft BLM: ze was fel tegen onderzoek naar police shootings en body-cams voor agenten.

www.nytimes.com/2019/01/17/opinion/ka...

Het is en blijft ongelofelijk dat de zogenaamde mainstream media - ook The Washington Post en CNN presenteren Harris met hun hand rond hun pik - zo intellectueel oneerlijk opereert. Harde kritiek op Trump kan fair zijn, maar is bij hen te vaak oneerlijk en overdreven. Glenn Greenwald, toch behoorlijk links, heeft zo wel eens overzichtjes gemaakt met anti-Trump canards bij WaPo, NYT en CNN.

En de andere kant op blijkt nu weer eens dat Harris zwaar bekritiseerd mocht worden toen ze met andere Democraten vocht, maar nu niet meer. Want de agenda is: Trump moet weg. Dus geen kritische benadering van alletwee en mensen zelf laten kiezen, maar zeer doorzichtig als media proberen mensen een richting uit te duwen.

Het is te hopen dat "onze" media, die klakkeloos CNN en co. overschrijven, zich in eigen land wel kritisch tegenover iedereen opstelt.