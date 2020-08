Goed nieuws voor iedereen die nog wel een ton heeft liggen en toevallig op zoek is naar een bril met sterkte DD. Die van Mia Khalifa is te koop. De bekende actrice uit films die door de MSM worden genegeerd maar des te populairder zijn op het wereldwijde internet, is van Libanese oriëntatie en derhalve extra begaan met het Lot van demense in Beiroet. De opbrengst van de veiling gaat in zijn geheel naar het Rode Kruis. HARD HOOG BIEDEN ALLEMAAL.

De bril

Bril in actie (1)

Bril in actie (2)

Bril in actie (3)

Ondertussen...