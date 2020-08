: Flauwekul!

Ja ik ben inmiddels wat ouder en grijp daarom soms terug op vroeger. Wij kregen van mijn ouders ieder jaar een abonnement op golfslagbad "De Branding" in Doorwerth.

Het golfslagbad was niet verwarmd en werd eens in de 14 dagen ongeveer leeggepompt en daarna gevuld met grondwater. Grondwater heeft een temperatuur van ca 11 graden. Als het bad dan weer gevuld was en weer vrijgegeven om in te zwemmen was het water ca 13 graden. Daar zwommen we gewoon in hoor! Duurde wel langer voordat je "door" was. Tegen de tijd dat het water weer opgewarmd was naar 19 graden werd het water weer verschoond. Dit was in de jaren 60. Als ik me goed herinner is er in de jaren 70 pas een verwarmings installatie gekomen.

Helaas is dit prachtige zwembad er niet meer