Het was qua verhit gemoed niet de beste week om een nieuwe cookiewall te implementeren maar de GDPR-regels zijn vanaf deze maand aangescherpt en nou ja, dat betekent dat de kudtcookiewet een nog kuttere kudtcookiewall oplevert, waar sommigen van gaan steigeren. Maar ja, steigertypes heb je nou eenmaal altijd en geloof ons: zeker met dit weer (en in deze week van Big Tech-blokkades van onze stijlloze app) willen wij ook geen extra gezeik over koekjeskudtzooi die ons ook maar wordt opgelegd. Functionele cookies heeft iedere website, wil je geen "third party" (= eufemisme voor 'salescookies'), dan kun je altijd Erelid worden want dan krijg je GeenStijl reclamevrij, zónder dat je ons van het bloggersbrood berooft. Dat mag je wel een win/win noemen, toch? Verder helemaal eens hoor: soms zou je willen dat het nog de analoge survivaljaren '80 waren. Maar gelukkig is de Apple Podcast-link wél gerepareerd en kan iedereen nu gewoon abonneren.

Tot zover de huishoudelijke mededelingen. Valt er ook nog wat te lachen? Sure, om Raja Felgata bijvoorbeeld, maar we rouwen tegelijkertijd ook om de door van Naima el Bezaz, die volgens de Marokkoforummers op voorgaande link gered had kunnen worden als ze haar god niet had verlaten. We genieten wél van de eloquente reacties van Star Trek-legende William Shatner, die het aan de stok heeft met het Parallelle Woke Universum en zich daar een heerlijk onverstoorbare heer toont - een intergalactische kapitein waardig! En tot slot staan we nog even stil bij de almaar door ratelende fondsenwerving (drie ton!) voor de familie van Marcin de Poolse Kinderredder, waar we al eerder het glas op hieven alhier, maar waarvoor we nu Het Nederlandse Volk danken. Want Dit Land, is Ons Land:

