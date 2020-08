Hedwig Waltmans-Molier bezweek vandaag aan de verwondingen die ze opliep door de explosie, veroorzaakt door Hezbollah's wanbeleid. Ze was niet alleen al 38 jaar de vrouw van de Nederlandse ambassadeur in Libanon Jan Waltmans, ze werkte zelf ook voor Buitenlandse Zaken, "Ze was geliefd in onze organisatie en ze wordt gemist. Haar overlijden is een verlies voor Buitenlandse Zaken en voor ons land. (...) Laatstelijk was zij werkzaam bij de personeelsafdeling van het ministerie en werkte zij afwisselend vanuit Den Haag en Beiroet". Rest in Power, zoals we dat tegenwoordig zeggen.