Wat fijn om bij de NOS te lezen dat NPO Zappelin niet meer aan stereotiepe stemmen doet! Dat verhaal zou heel veel waarde kunnen hebben, ware het niet dat de NOS een vrouwenbeuker heeft gevonden om zich uit te spreken tegen die stereotiepe stemmetjes, namelijk Raymi Sambo, een dikke 10 op de Schaal van Sukkel. Raymi Sambo de vrouwenrammer, een levensgevaarlijke gek met een kort lontje die, als het 'm even niet zint, de grote jongen uithangt door de neus van een vrouw te breken, en daarmee is dit meteen een waarschuwing aan alle vrouwen op IJburg, pas op voor Raymi Sambo, want voor je het weet ramt-ie je neus scheef in je gezicht. Tevens Raymi Sambo de vrouwenrammer die € 125.000 euro van úw geld in zijn schoot geworpen kreeg omdat hij zo goed is in het neerhoeken van vrouwen. Hallo NOS, konden jullie nou ECHT niemand anders vinden dan een stoere jongen die bij een paar drankjes te veel het licht uit de ogen van zijn vrouwelijke tegenspeelsters mept?

NOS-tekst ff aangepast

De van oorsprong Antilliaanse acteur Raymi Sambo, bekend van de Nederlandse tv-series SpangaS en All Stars het in elkaar slaan van vrouwen, vindt het 'hartstikke goed' dat de NPO en de omroepen kritisch gaan kijken naar wat zij uitzenden. Sambo maakt zich al jaren boos over vooroordelen en cliché's in de film- en televisiewereld de grote mond van vrouwen en dan mept hij ze gewoon neer.

"Stereotiepe stemmen en rollen zijn echt niet meer van deze tijd", zegt hij (sloeg vrouw neer) tegen het NOS Jeugdjournaal. "Nog te vaak worden series geschreven door witte mannen. Die zetten beelden neer die anno 2020 echt niet meer kunnen. En natuurlijk mag je fouten maken, maar als je een zwart of gekleurd personage neerzet, vraag dan even aan een zwarte of gekleurde collega of het klopt. Het is tijd dat ook makers hun verantwoordelijkheid gaan nemen."

Sambo (ramde een vrouw het licht uit de ogen) pikt het niet meer als hem bijvoorbeeld wordt gevraagd om een vet Antilliaans accent in te spreken. "Dat is een accent dat bedacht is door een witte maker, die denkt dat zoiets grappig is, maar ik doe geen karikaturen."

Dat geldt ook voor rollen of verhaallijnen die Sambo (brak neus van een vrouw) discriminerend of racistisch vindt. Die neemt hij niet meer aan. "Toen ik mijn carrière begon, zei iedereen dat discriminatie en racisme over twintig jaar voorbij zouden zijn. Inmiddels ben ik bijna 25 jaar acteur en het bestaat nog steeds."

Toch heeft Sambo (verantwoordelijk voor heel veel ellende en verdriet omdat hij met zijn vuisten een vrouw in het gezicht sloeg) hoop. "Laatst stond bij een opname een witte collega op die zei dat een racistische verhaallijn echt niet meer kon. Dat ontroerde mij zeer."