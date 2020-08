Het criminele halfje Peter Janssen alias de Vegan Streaker, die een piepklein beetje bekendheid verwierf toen de kooideur van zijn eenogige regenworm werd geopend door Paul de Leeuw, komt weer eens goed weg met zijn levensgevaarlijke gestuntel. In oktober vorig jaar brak Janssen in bij konijnenboer Henk Oonk in Vragender en de rechter vond en vindt een lullige geldboete, ondanks een emotionele brief van Oonk, wel voldoende. Janssen 'zal zich een volgende keer bij een soortgelijke inbraak wél voor de rechter moeten verantwoorden'. Grappig, want in mei stond hij met z'n kortgesloten kop de boel alweer in de hens te steken bij eendenslachter Tomassen in Ermelo, een actie waarbij die loser zichzelf ook in de fik zette. Het is een kwestie van tijd tot er echt een keer een mens levend verbrand wordt door het gekonkel van deze gevaarlijke gek en dan zitten we ermee. Opsluiten. Sleuteltje weg.