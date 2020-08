Op internet is ophef ontstaan over een filmpje dat in 2016 is gepubliceerd op de website welcomeinthenetherlands.nl (wij zeggen altijd 'welcome to' maar wat weten wij nou). Dat is een site van stichting (?) Yohri (staat voor 'Youth and Human Rights'), waar we online weinig over konden vinden behalve dat ze in 2006 al subsidie van de EU kregen. Voor dit project is kennelijk steun geweest van de IND, het COA en de Stichting Kinderpostzegels, oftewel de Postcode Loterij voor mensen die niet van geldprijzen winnen houden.

Onderdeel van het project is een animatievideo die samen met vluchtelingenkinderen is gemaakt waarin iets te eerlijk wordt uitgelegd dat je maar beter tegen IND-ambtenaren kan zeggen dat je uit een oorlogsgebied komt en die Arabische ondertitels heeft. De video is op 5 januari 2016 online gezet. Tot dan toe dachten alle oorlogsvluchtelingen altijd: tja, erg vervelend die oorlog, maar we zitten tenminste niet in Nederland, waar je zelf moet betalen voor je Miele en je jarenlang krom ligt voor een huurhuis. Maar zoals iedereen weet is die situatie na het verschijnen van de video radicaal veranderd. Sindsdien is het rechtsaf na de straat van Gibraltar wat de klok slaat en geldt Ter Apel als het beloofde land.

Vier en een half jaar lang kon de immigratiekritische PVV in de Tweede Kamer niets doen, maar gelukkig is er nu eindelijk een plan. Emiel van Dijk en Geert Wilders hebben KAMERVRAGEN gesteld over de "enorme aanzuigende werking" (zie grafiek) van de video waarin zij van staatssecretaris Broekers-Knol (nog niet geboren toen de video online werd gezet, red.) eisen dat deze onmiddellijk wordt verwijderd. We zijn benieuwd.

Aanzuigende werking kraakhelder