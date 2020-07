:

Ja, je lacht je rot na 10 jaar Rutte:

77.000 mensen ontslagen uit de zorg

120 naar 130 en toen ineens 100 om verzonnen stikstofcrisis

500 miljard verdwenen uit de pensioenfondsen

529.000 immigranten binnen gehaald, nieuw record

1000 euro voor elke Nederlander?

1000 miljard aan onzinnige klimaatplannen

AOW leeftijd versneld omhoog

Armoede gestegen

Basisadministratie modernisering mislukt en ruim 100 miljoen weggegooid

Belastingdeals met multinationals

Bezuinigd op politie, defensie en justitie

Bilderbergconferenties

Boeren en Nederlands eigen voedselvoorziening moeten kapot

Bonnetjes Teeven/Opstelten

BPM, brandstofprijzen en wegenbelasting omhoog

BTW levensmiddelen en leidingwater omhoog

Burgerdoden vergeten

Chroom-6 kanker/astma/eczeem toeslagen

Daklozen ruim verdubbeld

Demminks kindermisbruik steunen

Dividendbelasting affaire

Energie wordt duurder

Griekenland krijgt miljarden terwijl Roette zei: “Geen cent meer naar Griekenland”

Groningers moeten stikken in hun aardbevingsschade

IC-bedden gehalveerd

Immigranten labelen als statushouders zodat ze onze huizen innemen

Immigratiepact van Marrakesh steunen

Lastenverzwaring

Leger zonder materieel

MH17 leugens

NWO Rutte speech Europees Parlement op 13-6-18 “multilaterale wereldorde is in groot gevaar” wil meer geld naar Europa en bekent “klimaatdoelen zijn er alleen voor geopolitieke afhankelijkheid en economische kansen.”

Oekraïne verdrag doorgedrukt

Onderwijs bezuinigingen

Orgaanroof gepleegd

Parkeertarieven exorbitant omhoog, winkeliers moeten kapot

Pensioenen niet geïndexeerd

Politie 16000 zaken geseponeerd

Rechtstaat kapot gemaakt

Referendum afgeschaft

RIVM fraude corona- en stikstofcijfers en het misbruik hiervan door Roette

Schiphol uitbreiding

Sleepwet doorgedrukt

Stikstofcrisis is volgens Roette zijn grootste (verzonnen) ramp

Terroristen gesteund met pick-up trucks, nachtkijkes, uniformen, satelliettelefoons, laptops, matrassen, rugzakken en camera's

Toeslagenaffaire

Uitkeringsfraude Polen en Turken

Verhuurdersheffing, huren omhoog, huurtoeslag omlaag (dubbele werking naar armoede)

Verkiezingsbeloftes niet nagekomen

Verzorgingshuizen gesloten

Visserij moet kapot

Vliegveld Lelystad debacle

VVD record aantal afgetreden bewindspersonen

Wilders proces

WODC-affaire

Ziekenhuizen failliet laten gaan

Zorg privatisering, slechter en duurder wordende zorg

Zorgverzekering omhoog

Lockdown:

- Schendt de rechten van de mens

- Blijft lockdown verlengen terwijl piek 31-3 t/m 2-4 was

- Momenteel 70.000 bedrijven failliet, doel is alle ZZP en MKB failliet

- Dreigt met “oude leven komt nooit meer terug”

- Wil 1,5 meter samenleving als “Het Nieuwe Normaal” (einde horeca en entertainment)

- Stimuleert politiestaat en verraden van “overtreders”

- Weigert talloze malen aanbod van leveranciers van mondkapjes om tekort te houden

- Stuurt vliegtuig met hulpmiddelen naar China zodat we tekort en reden voor lockdown hebben

- Blokkeert goedkope en direct beschikbare medicijnen zodat we reden voor lockdown hebben

- WHO (Tedros en Bill Gates) krijgt alle macht zodat we in lockdown op vaccin moeten wachten

- Stort geld naar NPO en kranten zodat hij een grote held blijft lijken

- 5G uitrol

- Massale bomenkap voor bereik 5G en voor biomassacentrales

- Doordrukken EU-verwelkomingsgesprekken Albanië en Noord-Macedonië

- Doordrukken stikstofregels (5 miljard extra weg tijdens coronacrisis)

- Doordrukken vliegbelasting

- 50 miljoen overgemaakt naar het corrupte WHO door De Jonge (vreemde Lady Gaga tweets)

- 100 miljoen overgemaakt naar het corrupte WHO door Kaag terwijl WHO overal in opspraak is

- 300 miljoen weggespoeld naar zwart gat Afrika door Kaag

- WOB-verzoeken opgeschort om waarheid te verbergen

Toekomst Rutte:

- Corona apps mislukking na mislukking miljoenen weggegooid

- Eurobonds komen alsnog via de achterdeur

- Massa-ontslagen kapot gemaakte bedrijven

- 5G wordt aangezet (veel ziekte wat zal worden gelabeld als corona)

- Vaker lockdowns om de NWO/agenda 21 versneld uit te voeren

- Veel meer doden door algehele schade van lockdowns dan corona veroorzaakt

- Grondwet wijzigingen

- Verkiezingen worden uitgesteld

- Verplichte mondkapjes

- Verplichte tracking apps

- Verplicht vaccinatiepaspoort in 2022

- Verplichte vaccinaties

- Foutje in de verplichte vaccins wat leidt tot onvruchtbaarheid (depopulation agenda)

- Gezichtsherkenningscamera’s

- 5G crowd control (heeft Mona Keijzer al gezegd)

- Overal drones boven je hoofd

- Noordzee volbouwen met windmolens

- Weilanden volbouwen met zonnepanelen

- Alles wat Bill Gates en George Soros willen.

Stem op Rutte voor nog eens tien jaar lachen.