Ik heb de uitspraak live gevolgd en kan niet anders zeggen dan dat het een zeer kundig en goed onderbouwd vonnis is. Hulde voor de voorzitter die ruim één uur (!) de tijd nam om vonnis te wijzen. Hoewel ik normaliter een warm pleitbezorger ben voor onheroepelijke levenslange detentie in het geval zeden- en/of levensdelicten, heb ik er in deze zaak moeite mee. Mijn gevoel zegt mij dat de gepleegde feiten en de algehele voorloop hiervan Thijs te zwaar worden aangerekend. De vraag is of dit terecht is, want er zitten veel aannames in het vonnis. Laat ik stellen dat de toch wel plotselinge ontsporing van Thijs niet bepaald duidt op de berekening en toerekenbaarheid waar de rechtbank zo zwaar over heeft geoordeeld. In hoeverre kun je iemand kwalijk nemen dat deze persoon psychisch is ontspoort? Daarnaast blijft het natuurlijk triest dat een jong persoon die goed bezig was zijn leven op te bouwen dit in korte tijd zo heeft afgebroken.

Bij een psychose is onmiddelijke psychiatrische behandeling noodzakelijk. Door het hele strafproces en de opgelegde detentie kun je ter degen afvragen wat er nog van zo’n persoon terecht moet komen in de TBS. Ooit komt Thijs weer vrij, dat staat wel vast, en er zijn genoeg voorbeelden van ex-TBS’ers met zijn ziektebeeld die daarna weer ontsporen. Het algehele vooruitzicht vind ik dus zwart. De aanname dat de Nederlandse samenleving geholpen is met dit vonnis heb ik moeite mee.