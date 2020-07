Nee maar even serieus, gemeente Amsterdam laat onze jongens weer eens compleet aan hun lot over. De eigenaren van Eagle Amsterdam, The Cuckoo’s Nest, The Web en De Schuimhaai zaten maandag op uitnodiging van de gemeente aan tafel. De eigenaren dachten dat er een plan afgestemd zou worden om de drukte te reguleren, maar dat viel dus mooi tegen. Een woordvoerder van de gemeente: "Kennelijk gingen de ondernemers met andere verwachtingen het gesprek in. Ze hadden een plan verwacht, maar onze insteek was om te praten over de belangen die we hebben bij het volgen van de regels van het RIVM."

Een daadwerkelijk plan komt 'later deze week', oftewel, waarschijnlijk ergens na de Pride als de boetes bij de eigenaren op de mat vallen. "Het is ook allemaal lekker vaag weer. ‘Later in de week’. Is dat morgen, of vrijdagavond om twee voor twaalf? Wij krijgen de indruk dat de gemeente totaal niet weet wat er allemaal in de homohoreca gebeurt. (...) Wij willen niet opdraaien voor iets waar wij helemaal niks aan kunnen doen. Dan blijf ik liever helemaal dicht." Eerlijke ondernemers kapot gemaakt!