U heeft in april zogenaamd niets gekocht, u heeft in mei zogenaamd bijna niets gekocht, nou, dan vragen wij ons af of die knapen van het CBS wel toegang hebben tot het nachtkastje van hun vrouw want dan piepen ze wel anders! He-le-maal volgeladen met seksartikelen, de nachtkastjes van de vrouwen van de mannelijke werknemers van het CBS. "Pallets vol met vibrators, dildo’s en andere seksspeeltjes." En niet alleen de nachtkastjes van de vrouwen van CBS-werknemers, neen, álle nachtkastjes, Nederland koopt zich helemaal klaar. En u, vrouwelijke lezer van GeenStijl, kijkt u thuis maar eens in de voetbaltas van meneer. U heeft niks met voetbal, maar DIT is dus NIET de vlag van de grensrechter. Bij erotiekretailer EDC uit Veendam gaan er iedere week 'vijf tot zes' sekspoppen van € 1.600 over de toonbank. U dacht dat uw man lekker met z'n maten naar de voetbalclub ging, ergens in Leusden ofzo, mooi niet, hij ligt op een afwerkplek langs de A1 een sekspop te palen.

