Waar was u tijdens wat ze in Westerse mythologie the breach zijn gaan noemen? Nou, wij zaten zoals we eigenlijk elke dag de hele dag doen Geert Wilders' tijdlijn te F5'en omdat dit het enige nieuwskanaal is dat we vertrouwen, dus reken maar dat we schrokken toen z'n account er ineens bovenstaand bij lag. Maar goed, nu bevestigt Twitter dus dat ook Wilders' privécorrespondenties bekeken zijn. "Bij de grote inbraak in de systemen van Twitter vorige week woensdag hebben de daders de privéberichten van 36 mensen kunnen lezen. Twitter heeft dat zelf bekendgemaakt en zegt dat onder de getroffenen ook een "gekozen functionaris" uit Nederland is, met wie naar alle waarschijnlijkheid Tweede Kamerlid en PVV-leider Wilders wordt bedoeld."

Nu denkt u natuurlijk hey maar Wilders volgt alleen zijn eigen Snoetje en Pluisje en zijn DM's staan niet open, dus er zijn helemaal geen dm's te bekijken. Echter, Wilders kan wel zelf dm's sliden naar wier dm's open staan, en zij kunnen vervolgens ook op hem reageren. Dus alle gecompromitteerde dm's zijn door Wilders zelf geïnitieerd. Heel benieuwd dus wat voor een spannends aan tante Fleur, ome Dion en z'n overige strijders daar allemaal tussen zit. Maar uit privacy-overwegingen houden we het bij nieuwsgierigheid, en willen we het dus juist niet weten.

