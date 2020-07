Bij CSI werkt dit altijd megagoed. Dan zit een computernerd achter z'n laptoppie met van die zinnen van groene letters die naar beneden rollen, dan roffelt-ie een beetje op z'n toetsenbord en voilà, het beeld zoomt een paar keer in en daar is opeens een haarscherpe tatoeage van een of ander duister gezelschap dat er een sport van heeft gemaakt mevrouwen op de billen te petsen. In de praktijk ligt het allemaal wat ingewikkelder, maar we kunnen het altijd proberen. Mensen die zomaar vrouwen op de billen tikken zijn vrij sneu. Dus bent u of kent u deze dementor die in Rotterdam op 'een lichtgekleurde, rammelende fiets met zijtassen' vrouwen aan het achterwerk heeft gezeten, iemand van wie u weet dat hij in de kroeg nog geen deuk in een pakje boter praat, bel dan de wouten.