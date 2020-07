Haal uw seppukutanto van zolder en laten we d'r maar gewoon collectief mee kappen. We zijn van het niveau van mensen die onverwacht (maar ook zeker, vergis je niet) op de vlucht slaan terwijl alarmfase twee nauwelijks nog berucht is, maar dat weten ze dan niet, en dan zwijgen ze over wat ze horen en zien, en die mensen krijgen dan onbewust (dat zal dan wel instinctmatig zijn) zin in mosselfeesten. In het Cultuursector-Merkenonderzoek onder 100.000 man van Hendrik Beerda Brand Consultancy is de oorverkrachtende bokkingorgie van modderfokking Bløf verkozen tot populairste muziekgezelschap. Ook in de top vijf KREZIP en de tienerpopdildo's van Di-rect. Echt gtfo Nederland. O ja, het merk Marco Borsato is sinds zijn reis naar de maan ineens niet meer zo populair in huismoederland.