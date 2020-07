:

Niks achter zoeken?

'Positieve discriminatie' is ontstaan, ergens jaren tachtig, met het doel om mensen van kleur een betere positie op de arbeidsmarkt te geven.

Tegenwoordig wordt het misbruikt om strafbare discriminatie van blanke mensen te legaliseren.



Madame Poitiers | 20-07-20 | 10:01

Gelezen. Weer een terroristische hate-crime. Die niet als hate-crime wordt vervolgd. En ook niet als terrorisme, als ik goed gelezen heb.



Redemption | 20-07-20 | 10:04

Ik had het ook niet over mijn eigen persoonlijke omgeving want ik heb een leuke (diverse) vriendenkring. Ik bedoelde meer wat ik daarbuiten merk: in de supermarkt, op straat, als je een keer bij het stadhuis moet zijn en je heel beleefd bent tegen de baliemedewerker van kleur die dan heel kortaf is en je afsnauwt en dat als je beleefd vraagt en zegt dat dat echt niet nodig is dan uit pisnijd de bewaking erbij roept, in het openbaar vervoer, de school van je kinderen, buren om je heen, op de werkvloer ... dat dus.

komtdatschot | 20-07-20 | 10:05

Dat is al 10 jaar lang 'haatspraak'. Volgens de rechter.

www.bbc.com/news/world-africa-1487810...

Het EFF van Julius Malema is anti-blank racistisch.

Lynn Fokkens van BIJ1 ging in de leer bij EFF.

BIJ1 is dus een soort van NL'se tak van de EFF, en evenzogoed een (Nederlandse) anti-blank racistische partij.



Makemyday! | 20-07-20 | 10:14

Dat is een oplossing, maar een betere oplossing - denk ik - is dat 'we' (als NL) gaan beginnen met het vervolgen van anti-wit racisme, agressie en geweld tegen blanken gaan vervolgen als hate-crimes, en de ergste misdadigers onder hen met een dubbel paspoort (als ze dat hebben) hun nationaliteit afnemen en het land uitzetten.