De voordeur van het huis van de blauwe vogel stond wagenwijd open, vannacht. Alle Ridders van de Ronde Tafel zijn keihard gehackt in wat experts 'het grootste lek ooit' bij Twitter noemen: onder anderen Elon Musk, Bill Gates, Warren Buffet, Jeff Bezos, Mike Bloomberg, Barack Obama, Bennie Netanyahu, Joe Biden, Floyd Mayweather, Kanye West, Kim Kardashian, veel cryptobedrijven en bedrijven als Uber en Apple moesten eraan geloven - meer hier. Allemaal high profile accounts dus, die als tweet een vage Bitcoin-scam plaatsten. In Nederland ons land werd de grote blonde tovenaar Geert Wilders gehackt; @geertwilderspvv kreeg naast de vlag van zijn favo land als header een nieuwe profielfoto aangemeten, van iemand van wie we niet zeker weten of het iemand niet is. Het nieuwe baasje van Geerts account retweet maffe dingen van complotidiootjes als Lange Frans, alsook fijne tekstjes als: "porno word gebruikt als wapen van de elite. we zijn bezig met een depopulatie agenda. word wakker nederland." Nou, wakker zijn we nu wel ja.

UPDATE: Hack komt door 'social engineering', zeg maar een ordinaire babbeltruc om naar binnen te glippen, dus de mens is weer eens de zwakste schakel: "We detected what we believe to be a coordinated social engineering attack by people who successfully targeted some of our employees with access to internal systems and tools."

UPDATE: Hackers zouden iemand bij Twitter betaald hebben om toegang te krijgen tot het controlepaneel. Screenshots van dat controlepaneel worden door Twitter verwijderd, maar dit is 'm (balkjes zijn geplaatst door die knakkers van Vice).

Draad