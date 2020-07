Graadje of 17 en vandaag geen regen dus na de zeiknatte spektalkwalificatie van zaterdag (en de fijne, niet-voorspelbare startrijen die dat oplevert, met Max vanaf P2) vandaag een droge race. Vorige week negen uitvallers waaronder de twee Red Bulls, maar voor het eerst in de F1-geschiedenis wordt er twee keer achter elkaar op dezelfde baan gereden dus Max mag nog eens proberen of ie 2018 en 2019 kan herhalen. Door te winnen. Onduidelijk is of Red Bull al een DAS onder het stuurhuis heeft gehangen en zo niet, dan hebben de Mercs wel de beste papieren. De Ferrari’s starten ergens in de Keukenkampioendivisie dus daar zullen Verstappen en Albon (P7) weinig last van hebben. Tenzij het dus weer net zo’n tuimelfestijn wordt als vorige week. Lights out om 15u10, het beste (want meertalige keuze-) commentaar is op F1TV, Ziggo‘ers kunnen bij de tandarts terecht en digirebellen googelen hun eigen on-boards wel. Autobahn-tweets na de breek voor wie bij de schoonouders zit.

Checkered Flag:

P1 HAM

P2 BOT

P3 VER

Naah wat leuk er is een virtueel fanspelletje