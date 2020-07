Pas op voor uw koffie, even wat breaking news. De Nederlandse zanger Dotan, ook wel 'de man met een strot als de gleuf van een Noord-Koreaanse stembus' genoemd, geeft aan zijn leger fans aan dat zijn naam al jaren massaal verkeerd wordt uitgesproken. Het is niet Dótan, maar Dotán. Stop de persen verdomme de New York Times is al naar de drukker. De 22.500 volgers van Dotan vinden het allemaal geweldig. Negatieve reacties ("ik vind Dótan leuker") werden keihard overgetoept door onder anderen @Ingrid31, @Ingrid44_b, @Nog_een_Ingrid en @doe_nog_maar_een_Ingrid. De onderzoeksredactie van het AD is helemaal naar de Mertens Voornamenbank gesurft en daar heeft men ontdekt dat er in 2014 slechts 5 mensen werden geboren met de voornaam 'Dotan'. Het is niet bekend of dat allemaal kankerpatiëntjes zijn.