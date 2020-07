:

Het stikt werkelijk van de jurisprudentie over vergelijkbare gevallen. Je noemt er zelf al een, maar we hebben ook het Leen Bakker-arrest (iets met een stapelbed voor twee tientjes), het Hema-Taarten-arrest, het Neckerman-TV-arrest - dat zijn er zo al direct drie die me te binnen schieten. Allemaal met hetzelfde resultaat: de kopert had zich moeten realiseren dat de gevraagde prijs niet reëel kon zijn, en moest dus alsnog betalen of het product terugleveren; als dat niet meer mogelijk was, dan was de koper schadevergoeding verschuldigd.

Het Cartier-arrest is echter het meest relevant voor deze kwestie, omdat het ook in dit geval over een duur ding ging, èn - jawel! - de dure ketting was daadwerkelijk al geleverd (dus dat is géén argument om te denken dat de koper het gewoon mocht houden). Koper werd veroordeeld tot het betalen dan wel terugbrengen van de ketting, en toen dit niet mogelijk bleek - schadevergoeding ter grootte van het oorspronkelijk verschuldigde bedrag.