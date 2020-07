Als we nu eens alle, maar dan ook werkelijk alle, dingen weghalen waarop of waarmee mensen met een pigmentoverschot opstaan, uitgebeeld zijn, meedoen, of whatever. Zijn we dan ein-de-lijk van dat 'ja-maar-ik-ben-gekwetst' geneuzel af? Oh nee, want dan 'sluiten we uit'.

Als ik nu eens stel 'Nederland voor NEDERLANDERS van om het even welke kleur, vorm, afkomst, bedvoorkeur en whatever, in het bezit van een baan dan wel de intentie die te krijgen dan wel oprecht incapabel maar niet in het bezit van een strafboek, en wie dat niet past hoepelt maar op naar Zeuriname, Maarooko, Treurkije en zo', ben ik dan inclusief genoeg?